Понад 700 шкіл у Шотландії та Північній Ірландії отримали електронні листи з погрозами у середу, 11 листопада. Повідомлення були однаковими, а їхнє походження, за даними правоохоронців, пов’язане із закордоном, пише Кореспондент.

Найбільше таких звернень зафіксували у Шотландії – листи надійшли до 470 навчальних закладів. Ще понад 300 шкіл повідомили про аналогічні погрози у Північній Ірландії.

Поліція обох регіонів перевіряє обставини інциденту, однак наразі не вважає повідомлення реальними. Правоохоронці розцінюють їх як фейкові та наголошують, що сам факт отримання листа не є підставою для припинення занять чи евакуації.

У поліції Шотландії розуміють, що такі повідомлення можуть серйозно налякати не лише дітей, а й їхніх батьків та працівників навчальних закладів. “Ми розуміємо, наскільки тривожними можуть бути повідомлення такого характеру”, – заявив речник відомства. Водночас він наголосив: “Нема потреби евакуювати школи або утримувати дітей від навчання, спираючись виключно на зміст цих електронних листів”.

Подібна ситуація розгорнулася й в Італії. Там після отримання однакових повідомлень із погрозами вибуху евакуювали сотні шкіл по всій країні. На тлі масових інцидентів прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу, 11 листопада, має зібрати екстрене засідання уряду.