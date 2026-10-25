У ІншеТВ складається враження, що найближчим часом нам будуть активно нав’язувати “незалежних” переговірників від Європи, на кшталт Шредера, Саркозі, Меркель або ще когось, милого Кремлю. І це враження випливає із наступної інформації.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що позиція Європи не дозволяє США нав’язати Україні мирну угоду.

Про це пишуть «Ведомости» і передає Zn.ua.

В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну Ушаков зазначив, що після російсько-американського саміту в Анкориджі складалося враження, що «американська адміністрація може щось таке нав’язати й змусити Київ виконати угоди щодо врегулювання конфлікту в Україні».

«Але поки що це якось не виходило. Тому що недостатньо розмовляти лише з Києвом, треба розмовляти з усією Європою, яка повністю підтримує Київ, і, можливо, позиція Європи тут має такий ключовий характер», – сказав Ушаков.

Після останньої зустрічі Путіна та Віткоффа, яка відбулася 21 жовтня, повідомлялося, що Москва висловила готовність відновити тристоронні переговори у форматі Росія — США — Україна. За словами Ушакова новий раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі. Сьогодні Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори після 4 листопада.