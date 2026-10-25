У Болгарії видали європейські ордери на арешт двох 19-річних громадян Німеччини, підозрюваних у підпалі антен супутникової системи Starlink. У разі обвинувального вироку їм загрожує від трьох до 12 років ув’язнення, пише Кореспондент.

За версією слідства, увечері 9 жовтня Іслам З. та Бейтулла Т. підпалили вісім антен у гірській місцевості на південь від Софії.

Усього на об’єкті знаходилося 18 антен: три повністю згоріли, ще п’ять отримали різні пошкодження. Попередньо, молодики в’їхали до Болгарії з Сербії на Volkswagen з німецькими номерами, назвалися туристами і того ж вечора повернулися назад.

Звинувачення чоловікам висунули заочно 14 жовтня, через два дні було видано національний ордер на арешт. Тепер суд схвалив європейські ордери. У разі обвинувального вироку їм загрожує від трьох до 12 років позбавлення волі.

Інцидент стався на тлі серії підпалів об’єктів інфраструктури Starlink у Європі. У вересні спалахнула наземна станція мережі в Польщі, тоді як у Литві повідомили про спробу нападу на компанію, яка обслуговує обладнання. У польській справі влада підозрює причетність російських спецслужб, однак зв’язок між цими епізодами та підпалом у Болгарії поки не встановлений.