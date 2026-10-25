Керівник Пентагону Піт Гегсет захотів поставити у свій кабінет історичний артефакт – знаменитий глобус генерала Дуайта Ейзенхауера. Але люди Гегсета розбили його, поки переносили всередині Пентагону, повідомило The Washington Post та низка інших видань.

Як пише видання, це сталося ще на початку цього року, пише ВВС.

У Пентагоні зберігаються два глобуси, якими, за словами обізнаних людей, під час Другої світової війни користувався генерал Дуайт Ейзенхауер.

Наступні покоління керівників міноборони США стали хранителями цих артефактів. Глобуси датуються 1930-ми роками.

Як повідомляють джерела видання, історичне значення цих предметів привабило Гегсета. Його співробітники попросили, щоб один з цих глобусів, діаметром близько 0,7 метра, перенесли до кабінету міністра.

Зазвичай переміщення історичних предметів усередині Пентагону ретельно планують і проводять під наглядом спеціально навчених кураторів.

Натомість співробітники Гегсета, як пише The Washington Post, відправили власну команду, щоб перевезти глобус Ейзенхауера.

У процесі вони втратили контроль над земною кулею і впустили її.

Глобус упав на свою підставку, яка пробила його в районі Антарктиди, розповідають люди, обізнані з інцидентом.

У результаті утворилася пробоїна шириною у десь 10 см.

Підпис до фото,Скрін з фото пошкодженого глобусу

Представники Пентагону не надали The Washington Post фотографії глобуса і не дозволили оглянути артефакт особисто.

Однак, видання все одно отримало зображення пошкоджень.

Армія США підтвердила у коментарі видання, що глобус пошкодили і повідомила, що це сталося 3 лютого під час “спроби переміщення”.

“Окрім отвору, “сферична частина глобуса від’єдналася від металевого кріплення, яке дозволяє йому обертатися”, – розповів речник Армії США Крістофер Серрідж.

За його словами, зрештою пошкоджену реліквію так і не перемістили до кабінету Гегсета.

На запитання, звідки були працівники, які переносили глобус, Серрідж порадив звернутися до офісу Гегсета. Представники міністра оборони відмовилися коментувати цей інцидент.

Підпис до фото,Глобус стояв в Пентагоні багато років

Після публікації тексту в четвер, 22 жовтня, представник Пентагону підтвердив цей випадок. “Трапляються нещасні випадки, – йдеться в заяві, – ми вдячні, що ніхто не постраждав, а глобус ремонтують”.

У заяві не йдеться, скільки коштує ремонт і коли його завершать.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, армійський підрозділ, у розпорядженні якого перебував глобус, планував проконсультуватися з фахівцями Центру військової історії Армії США, як безпечно транспортувати артефакт.

Однак співробітників історичного підрозділу тимчасово відправили у неоплачувану відпустку через часткове припинення роботи уряду.

Коли зв’язатися з експертами не вдалося, співробітники Гегсета вирішили перемістити глобус самостійно, кажуть джерела.

Незрозуміло, чому команда Гегсета не дочекалася допомоги фахівців для переміщення артефакту під час часткового припинення роботи уряду, яке завершилося того самого дня, коли пошкодили глобус.

Однією з причин, за словами людини, обізнаної з ситуацією, очевидно, була “нестача терпіння”.

Цей епізод миттєво став приводом для пліток і жартів у Пентагоні, пише видання.

Хтось говорив про прояв самовпевненості та захоплення ностальгією за Другою світовою війною, які, на їхню думку, є характерними рисами перебування Гегсета на посаді міністра оборони.

Гегсет, колишній офіцер Національної гвардії, який служив в Іраку та Афганістані, використовує назву посади “секретар (міністр) війни”.

Минулого року він виконав указ Трампа про перейменування міністерства оборони на міністерство війни, повернувши назву, яка використовувалася з 1789 по 1947 рік. Конгрес не схвалював жодної з цих змін назв.

Згідно з фотографіями, отриманими The Post, табличка поруч із пошкодженим глобусом свідчить, що це один із двох “глобусів Ейзенхауера”, які Армія США має в Пентагоні.

Ейзенхауер добре відомий своєю любов’ю до глобусів. На багатьох історичних фотографіях зображено його з ними.

Під час війни Ейзенхауер був генералом і вважається одним із співтоворців розгрому нацистської Німеччини завдяки операціям, зокрема, висадці союзників у Нормандії в 1944 році.

Після завершення військової кар’єри він став президентом США і обіймав цю посаду з 1953 по 1961 рік, керуючи країною в перші роки Холодної війни.

“Відтоді як відомство стало міністерством оборони за президента Гаррі С. Трумена, ми не виграли жодної великої війни”, – говорив Гегсет минулого року.

Тай Сейдул, генерал у відставці, який викладав історію у Військовій академії США у Вест-Пойнті, висловив жаль через новину про пошкодження глобуса.

Підпис до фото,Президент Ейзенхауер і віцепрезидент Ніксон біля глобуса,1953 рік

“Гегсет хоче мати тотем Ейзенхауера, щоб бути схожим на Айка, блискучого як у війні, так і в мирний час”, – сказав Сейдул.

“Гегсет – не Айк (Ейзенхауер. – Ред.). Глобус не наділить його такими якостями Айка, як скромність, інтелект і розсудливість”, – додав Сейдул.

Невідомо, чи особисто Гегсет наказав перемістити глобус, чи це рішення ухвалив інший високопосадовець його офісу.

Також незрозуміло, чи мали його помічники необхідні матеріали для безпечного транспортування артефакту.