Відомий на Миколаївщині екснардеп від партії Порошенка агробізнесмен Аркадій Корнацький патентує торговельну марку «Політична партія 73,22%». Нагадаємо, саме такий результат на президентських виборах 2019 року отримав Володимир Зеленський

Про це пише Главком, який отримав коментар Корнацького.

дані: ЦВК

Другий номер президентської гонки, на той час чинний глава держави Петро Порошенко здобув результат 24,45% або 4,52 млн голосів.

Партія-рейтинг: що далі?

10 вересня цього року Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» отримала від громадянина Аркадія Корнацького заявку на реєстрацію торговельної марки. Чоловік виявив бажання закріпити за собою право на назву: «Політична партія 73,22%».

Аркадій Корнацький закріплює за собою право на назву: «Політична партія 73,22%»

Використання цього торгового знака заявник «застовбив» за п’ятьма напрямками. Зокрема, частина з них (адміністрування та правове забезпечення політичних організацій та громадських об’єднань; публікування текстів, зокрема, політичних програм, аналітичних доповідей та брошур) дозволяють проводити активну політичну діяльність.

Копія заяви Корнацького на держреєстрацію торгової марки

Наразі торговельна марка «Політична партія 73,22%» перебуває у стадії реєстрації. Пан Корнацький уже сплатив 18 тис. грн необхідних платежів.

«Почути кожного» Зе-виборця

«Главком» поспілкувався з Аркадієм Корнацьким, який у Верховній Раді VIII скликання був народним депутатом від партії «Блок Петра Порошенка». Він запевнив: зараз, коли воєнний стан, не збирається створювати політичної сили під назвою «73,22%». Натомість хоче зареєструвати відповідний товарний знак. Це робиться для того, каже Корнацький, щоб відсікти будь-яких охочих осідлати цю назву «з метою фейкової паралельної роботи».

«Це буде неформальне об’єднання виборців під умовною назвою – політична партія «73,22%», – пояснює колишній обранець. – Є певні ідеї консолідувати цих 73,22% виборців, які проголосували за Зеленського у другому турі 2019 року для того, щоб звернутися до президента з конкретними вимогами щодо внутрішніх проблем України».

Аркадій Корнацький був народним депутатом VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка»

Екснардеп наполягає на тому, що президент Зеленський повинен запровадити в об’єднаних територіальних громадах військові адміністрації на чолі з учасниками бойових дій, а також фронтовиками, які вже демобілізовані. Самі ж громади, створені у 2014-2019 роках, Корнацький назвав «нелегітимними органами влади», які утворилися у результаті зміни адміністративно-територіального устрою.

«Зараз на території України немає легітимних органів, усі вони неконституційні… Ідеться про неконституційні громади та їхні виконкоми – вони мають бути замінені військовими адміністраціями. Це матиме величезне значення для підйому морального духу народу, який забутий. Особливо селянство, яке перебуває, по суті, у стані геноциду», – переконаний колишній обранець.

Окремо з уст Корнацького пролунала критика на адресу п’ятого президента Петра Порошенка. Він наголосив: ніколи не був однопартійцем Порошенка. Проте на позачергових виборах до парламенту у 2014 році Корнацький балотувався від партії Блок Петра Порошенка (каже, що йому запропонував особисто Порошенко) у 132 окрузі на Миколаївщині і переміг з незначним відривом від конкурентів.

«Через пару тижнів після того, як була обрана Верховна Рада VIII скликання, стало зрозуміло: все, що казав Порошенко, – це брехня. Тому, коли я продовжував працювати у Раді, не виходячи з фракції, завжди усім пояснював: мене обирали виборці все-таки під брендом «Жити по-новому», і я буду й далі нести цей хрест», – зауважив Корнацький.

На уточнююче запитання «Главкома», чи узгоджує політик свої дії стосовно реєстрації торгової марки з Офісом президента або іншими близькими до влади людьми, пан Корнацький категорично заперечив: «73,22% – це не його (Володимира Зеленського – «Главком») результат. Це результат виборців. А я був одним із тих виборців, який за нього голосував. І ніхто не має права на цю цифру до того часу поки її не запатентовано як торговельний знак».