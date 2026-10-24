-Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості, достатні для використання цього звʼязку. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних «шахедів».

Вранці була доповідь міністра оборони України Євгенія Хмари. Перевірки ми провели: Старлінк, Старшилд працюють. Я дякую всім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв усе це серйозно і дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, усім медіа, Держдепу і Президенту.