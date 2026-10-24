Розвідувальне співтовариство США не припиняє допомоги Україні в захисті від агресії РФ, зокрема, забезпечує раннє попередження про наближення ракет і дронів, попри низький рівень стосунків між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, повідомляє видання The Atlantic, пише Iнтерфакс.

Видання з посиланням на неназваного високопоставленого офіцера, який часто відвідує Україну, повідомляє, що серед американського персоналу в Україні “ЦРУ відіграє провідну роль”. Той також констатував, що українці за допомогою ЦРУ стали “дуже вправними” у нанесенні ударів по РФ.

Інший співробітник розвідки в країнах Балтії, який тісно співпрацює з США у протидії впливу РФ, розповів виданню, що операції ЦРУ зараз “набагато агресивніші”, ніж за часів адміністрації попереднього президента США Джозефа Байдена, “хоча з риторики Трампа цього ніколи не скажеш”.

“Політика адміністрації є вкрай суперечливою, і, мабуть, ніхто не розуміє цього краще, ніж Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління. Він стоїть між двома світами: з одного боку, консультує президента, який постійно конфліктує з керівництвом України, а з іншого – керує відомством, яке відіграє ключову роль у війні України за виживання… Українці не вважають Реткліффа своїм захисником. Вони знають, що він працює на непередбачуваного начальника і що, якщо Трамп виконає свою недавню погрозу припинити розвідувальну підтримку, доки Україна не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи, Реткліфф виконає цей наказ”, – йдеться в статті.

Співрозмовники видання характеризують Реткліффа як людину, що чітко усвідомлює загрозу, яку РФ становить не лише для України, а й для США та їхніх союзників. Втім, це ж стосується державного секретаря США Марко Рубіо та міністра війни США Піте Геґсета, які зараз приєдналися до риторики Трампа.

За даними видання, директор ЦРУ, вірогідно, консультував президента України Зеленського щодо спілкування з Трампом.

Коментуючи збої в роботі супутникової мережі Starlink та американських систем раннього попередження, видання зазначає, що офіційно американці ще не перекрили потік розвідданих, хоча Трамп “може вжити таких заходів у будь-який момент”. “Якби Трамп все-таки це зробив, люди, які працювали з Реткліффом, кажуть, що він не намагатиметься переконати президента змінити рішення, незважаючи на побоювання у штаб-квартирі ЦРУ”, – йдеться в повідомленні.