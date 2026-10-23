Американський мільярдер Ілон Маск спрямував понад 445 млн доларів на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни, пише Кореспондент.

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, у перші два тижні жовтня Маск перерахував 77 млн доларів до America PAC – суперкомітету, який підтримує республіканців на проміжних виборах у листопаді.

За цей період America PAC витратив 43 млн доларів і завершив його із залишком у 46,5 млн доларів на рахунку. Із серпня комітет спрямував 43,2 млн доларів на агітацію та ще 8,8 млн – на цифрові медіа й SMS-розсилки для виборців.

За обсягом пожертв у цьому виборчому циклі Маск значно випереджає інших великих політичних донорів, зокрема мільярдера Джорджа Сороса, який традиційно підтримує демократів, а також прихильників республіканців – інвестора Джеффрі Ясса та співзасновника компанії Uline Річарда Уілейна.

Результати виборів мають для Маска особливе значення, оскільки його компанії, зокрема SpaceX, Tesla, The Boring Company та Neuralink, перебувають під наглядом федеральних регуляторів. Заплановане злиття SpaceX і Tesla також може привернути увагу регуляторних органів. Крім того, діяльність Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) може стати предметом розслідувань у Конгресі, якщо демократи здобудуть контроль над Палатою представників.

У вересні Маск також перерахував 158 мільйонів доларів до Senate Leadership Fund – головного суперкомітету, який підтримує кандидатів-республіканців до Сенату. Ці кошти передали дочірній організації Texas PAC, що зосереджена на виборах у Техасі.

Пожертви Маска збільшують фінансову перевагу республіканців над демократами. До кінця третього кварталу Дональд Трамп, Республіканська партія та пов’язані з нею суперкомітети зібрали 2,1 млрд доларів, тоді як відповідні структури демократів – 1,3 млрд доларів.