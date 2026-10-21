У Конгресі США вимагають розслідувати дії Ілона Маска щодо уповільнення роботи Starlink в Україні. Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік у ефірі CNN, передає УНН.

За його словами, якщо Маск наказав уповільнити Starlink в Україні, “це, може бути порушенням закону”.

Ми маємо провести розслідування. Ми повинні викликати свідків, привести їх до суду, взяти їх під присягу та дістатися до суті справи. Тому що це дуже, дуже серйозна справа. Її не можна замовчувати – зазначив Фіцпатрік.

За даними джерел The Wall Street Journal, засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України.

Після того як інформація про обмеження стала публічною, представники SpaceX зв’язалися з Білим домом. Сторони намагалися узгодити заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії.