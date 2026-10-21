У середу компанія Getty Images (GETY.PK) подала заяву про банкрутство відповідно до Глави 11 (Chapter 11). Цей крок офіційно закріплює плани реструктуризації, оприлюднені понад тиждень тому в рамках переходу компанії у приватну власність.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Getty оголосила про намір подати заяву про банкрутство. Це стало значним «перезавантаженням» після того, як заплановане злиття з конкурентом — компанією Shutterstock (SSTK.N) — зірвалося через величезні борги та зростаючу конкуренцію з боку зображень, створених штучним інтелектом.

У Getty повідомили, що після завершення реструктуризації 100% акцій компанії належатимуть афілійованим структурам родини Гетті та компанії Koch Equity Development, яка зобов’язалася надати до 533 мільйонів доларів нового капіталу.

У середу Getty також оголосила про початок процедури отримання офіційного схвалення плану реорганізації, представленого минулого тижня.

Постачальник візуального контенту запевнив, що протягом усього процесу компанія продовжуватиме працювати у звичному режимі. Це жодним чином не вплине на авторів контенту, партнерів, клієнтів, співробітників чи постачальників.

Getty Images планує завершити реструктуризацію до кінця поточного року.

У документах, поданих до суду у справах про банкрутство штату Делавер, компанія вказала, що її активи та зобов’язання оцінюються в діапазоні від 1 до 10 мільярдів доларів.

Getty, яка конкурує з агентствами Reuters та Associated Press у наданні фото- й відеоматеріалів для редакційного використання, зазначила, що фінансування від Koch Equity Development у розмірі до 143 мільйонів доларів підтримає процес реструктуризації.