Напередодні ізраїльські поселенці напали на колону європейських дипломатів, які прибули з візитом на палестинські території на Західному березі річки Йордан.

Поселенці в масках атакували автомобілі з представниками Франції, Бельгії та Польщі у палестинському селищі на окупованому Західному березі річки Йордан. Дипломати прибули туди, щоб у тому числі не допустити нападів поселенців на місцевих мешканців, пише DW.

Влада Ізраїлю засудила напад на європейських дипломатів. Зокрема, глава МЗС країни Гідеон Саар назвав подію “серйозним актом насильства” із боку ізраїльських поселенців.

За останній місяць ізраїльські поселенці також нападали на журналістку газети The Washington Post та фотографа агенції AFP.

Європейський Союз різко засудив напади з боку ізраїльських поселенців на європейських дипломатів та палестинців на Західному березі річки Йордан.

В офіційній заяві ЄС йдеться, що Брюссель виступає за повне розслідування того, що сталося, а також вжиття ефективних заходів, які б запобігли подальшому насильству на Палестинських територіях. ЄС також очікує, що ізраїльська влада забезпечить безпеку журналістам, що працюють у регіоні, і нададуть палестинцям можливість зібрати врожай оливок.

Крім того, ЄС закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан.