У січні – вересні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено земельного податку та орендної плати за землю у сумі 915,2 млн грн, що на 4,3 відс., або на 38 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб надійшло до місцевих скарбниць плати за землю у сумі 692,8 млн грн, що на 9,2 відс, або на 58,4 млн грн більше, ніж за 9 місяців минулого року. У свою чергу фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, сплатили 222,4 млн грн земельного податку та орендної плати за землю.

Питома вага цього податку становить 9,2 відсотка від усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Фахівці Головного управління ДПС у Миколаївській області приділяють значну увагу ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводять активну роботу щодо проведення звірок з землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

Перевірити суму нарахованого земельного податку та реквізити для його сплати громадяни можуть самостійно через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова». У разі незгоди з нарахованими сумами податку платники можуть звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.

Звертаємося до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.