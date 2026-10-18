США знову діляться розвідувальною інформацією після того, як цей процес був заблокований протягом «певного часу».

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише Вloomberg.

У неділю в інтерв’ю програмі «Meet the Press» на телеканалі NBC український лідер висловив сподівання, що цього тижня вдасться провести переговори зі США.

Як повідомляло Інше ТВ, цього тижня американці вдруге не попередили Київ про балістику – є загиблі і багато поранених, ворог атакував енергооб’єкти (ФОТО, ВІДЕО).

Також повідомлялося США погрожують повністю відрізати Україну від розвідданих після наступної атаки на російські НПЗ – WP