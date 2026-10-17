Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja, країни-партнери продовжують працювати над своєю частиною, щоб якнайшвидше перейти до випробування першої системи. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН.

Що стосується антибалістичного проєкту Freyja. Те, що повинна зробити Україна, вона зробила і це хороша новина. Те, що повинні зробити партнери, ви знаєте, що учасників 10 країн, і вони в процесі. Ми дуже хочемо наблизити цей момент, коли ми зможемо протестувати першу нашу систему Freyja і дай Бог, щоб у нас був успіх, дай Бог, щоб цей час ми змогли всі разом пришвидшити – заявив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що обговорював це питання з президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент також наголосив на важливій ролі Німеччини, Данії та Норвегії.

З Норвегією я окремо ще буду на наступному тижні комунікувати, тому що вони одні з ключових у цьому проєкті – сказав президент.

Він зазначив, що розробка антибалістичних систем є складним процесом, над яким фахівці працюють десятиліттями. Водночас Україна прагне досягти результату якомога швидше через брак часу.