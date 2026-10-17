Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдина дорога, якою можна виїхати, замінована й за нею стежать ударні безпілотники, пише Iнтерфакс.

Ті, хто намагаються врятуватися, ризикують загинути. Замінована і розташована неподалік річка. Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму.

«У лікарні закінчилися ліки. Десятки тіл лежать на вулицях і в будинках, адже росіяни забороняють мешканцям ховати померлих. Сім’ї голодують, виживаючи завдяки залишкам городини, домашнім заготівлям і навіть равликам. За словами мешканців, російські військові погрожували їм зброєю, вимагаючи віддати харчі», – розповів український дипломат.

Він зазначив, що Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Ці заклики не можуть залишатися без відповіді.

Міністр закликав ООН, МКЧХ та всіх партнерів задіяти всі доступні канали, щоб забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний доступ гуманітарної допомоги до Олешок, підкресливши, що Росія має припинити перешкоджати зусиллям із порятунку цивільного населення.

Окремо він подякував Папі Римському Леву XIV за його заклик до Путіна оголосити припинення вогню в Олешках, щоб у місто можна було доправити гуманітарну допомогу.