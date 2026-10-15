Європейський Союз 13 жовтня виключив із санкційного списку російського бізнесмена Михайла Гуцерієва та білоруського підприємця Віктора Шевцова, яких називають другом і “гаманцем” самопроголошеного президента Александра Лукашенка. Про це інформують білоруські ЗМІ, пише Кореспондент.

Рішення ухвалили на підставі пропозиції верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки та “за результатами оцінки відповідних обставин”.

Гуцерієва внесли до санкційного списку в грудні 2021 року через імовірно тісні зв’язки з Олександром Лукашенком. Шевцов перебував під санкціями з серпня 2024 року через звинувачення в отриманні вигоди від монопольного становища на ринку захисних голограм.

Обидва бізнесмени оскаржували обмеження в судах ЄС, які зрештою стали на їхній бік.

У травні 2026 року Суд ЄС задовольнив позов Гуцерієва та скасував відповідне рішення Ради ЄС. Раніше, у вересні 2023 року та травні 2025-го, суд відхиляв його вимоги щодо скасування санкцій. Шевцов також домагався зняття обмежень і після чергового рішення Ради ЄС у червні повторно подав позов до європейського суду.