Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі під контроль США заморожених у Європі російських активів, наголосивши, що рішення щодо цих коштів мають ухвалювати європейці. Про це глава німецького уряду заявив журналістам перед початком засідання Європейської ради у четвер у Брюсселі, пише УНН.

Німецького канцлера запитали, як він ставиться до ідеї передати заморожені в ЄС російські активи під контроль США задля сприяння мирному врегулюванню

Це активи, які заморожені в Європі. І вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа. І рішення щодо цього ухвалюємо ми” – заявив Мерц.

Канцлер також наголосив на необхідності збільшити європейську допомогу Україні на тлі посилення російських атак, зокрема для підтримки країни протягом зимового періоду та наступного року.