Як повідомлялося раніше, До Москви прибув голова ФБР Каш Патель. Хто він і для чого приїхав

Тепер стало відомо, що інформація про приліт Кеша Пателя до Росії виявилася фейком — директор ФБР насправді перебуває у штаті Вірджинія, США.

Федеральне бюро розслідувань США офіційно спростувало повідомлення ЗМІ та заявило, що Кэш Патель перебуває у Вірджинії на заході на честь правоохоронних органів.

Відомство оприлюднило повідомлення: «Ось де насправді перебуває Кеш Патель… В Університеті Ліберті (Liberty University), відвідує захід подяки правооcleanup_temple правоохоронцям».

Місцева філія телеканалу ABC News у Вірджинії показала відеокадри з Пателем на цьому заході в місті Лінчберг. Крім того, учасники конференції (зокрема політичний коментатор Джессі Х’юс) опублікували актуальні фотографії з Пателем з Університету Ліберті у соціальних мережах.

Згідно з аналізом Flightradar, урядовий літак Пателя (Gulfstream G550, борт N708JH) зараз припаркований в аеропорту Лінчбурга, штат Вірджинія. Жодних американських спецбортів у Москві чи Санкт-Петербурзі сьогодні не приземлялося.