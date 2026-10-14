Служба безпеки, Національна поліція та Національна гвардія України розшукали і затримали чоловіка, який застрелив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ на Харківщині. Викриття нападника відбулося по «гарячих слідах»: протягом 24 годин від моменту скоєння злочину.

Про це пише СБУ у Фейсбуцi.

Зловмисником виявився 36-річний російський військовий родом з Санкт-Петербурга, військовослужбовець 1009 мотострілецького полку зс рф. Раніше він був засуджений на території держави-агресора за вчинення злочину.

За даними слідства, подія сталася 13 жовтня. Чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях Сил оборони України, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.

Подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватимуть слідчі Служби безпеки України.

Заходи відбуваються за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.