-Доповідь переговорної групи після зустрічей в США та на основі щоденної комунікації з командою Президента Америки. Україна готова до реальних рішень та деескалаційних кроків, щоб наблизити завершення цієї війни. Україна підтримала енергетичне припинення вогню. Позиція абсолютно чітка: Україна готова гарантувати енергетичне припинення вогню, як і було оголошено Президентом Америки, і Росія має зробити відповідні кроки.

Станом на зараз не фіксується виконання Росією цих умов, які були озвучені Президентом Америки. Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні. Увесь день в Україні повітряні тривоги, застосування російських «шахедів», тривають удари авіабомб. Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву Президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир. Багато залежить саме від позиції Америки, щоб деескалація все ж таки спрацювала. Потрібен тиск на Росію. Продовжуємо говорити з американською стороною на всіх рівнях. Визначили подальші кроки і дипломатичні рамки. Слава Україні!