Виданню The Kyiv Independent стало відомо, що адміністрація Трампа погрожувала високопоставленим українським військовим і урядовцям, намагаючись захистити російські нафтопереробні заводи.

Двоє українських посадовців повідомили, що їхні американські колеги чітко дали зрозуміти: Вашингтон покладатиме на Київ відповідальність, якщо російська енергетична інфраструктура зазнає ударів під час нещодавно оголошеного режиму припинення вогню.

«Вони телефонували всім вищим військовим посадовцям із погрозами, — розповів виданню The Kyiv Independent один з українських чиновників. — Вони кажуть усім, що припинять як обмін розвідувальними даними, так і постачання в межах програми PURL».

Ці погрози пролунали після 48 годин, сповнених суперечливих подій: президент США Дональд Трамп оголосив про неоднозначну «угоду» з президентом РФ Володимиром Путіним щодо імпорту російського дизельного пального; слідом за цим пролунали неодноразові вимоги до України замінити Володимира Зеленського на посаді президента; а потім Трамп оголосив про одностороннє «енергетичне перемир’я» між Росією та Україною, що стало повною несподіванкою як для Москви, так і для Києва.

Кілька високопоставлених українських посадовців повідомили, що Київ не був заздалегідь поінформований про оголошення Трампом перемир’я 11 жовтня. Після цієї заяви, за наявною інформацією, на українських посадовців почали тиснути, вимагаючи дотримуватися режиму припинення вогню та утримуватися від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру: удар по Харківській теплоелектростанції було завдано лише за кілька годин після заяви Трампа.

За словами іншого посадовця, дзвінки від американської сторони отримали заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, який відповідає за військові питання, та Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Паліса також підтвердив виданню Financial Times, що отримував погрози від адміністрації Трампа.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — «Перелік пріоритетних потреб України») — це ініціатива під егідою Європи, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням зі США, що фінансується переважно країнами-членами НАТО. У перший рік дії ініціативи в її межах було надано озброєння на суму 6,7 мільярда доларів.

Хоча пряму військову допомогу з боку США було призупинено після інавгурації Трампа, обмін розвідувальними даними тривав.

У коментарі російському інформагентству ТАРС речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про «енергетичне перемир’я», але заявив, що Росія «готова зробити все можливе» для досягнення «тривалого миру».

Попри це, президент України дав зрозуміти, що Київ готовий дотримуватися умов припинення вогню, хоча й додав, що потребує додаткової інформації щодо конкретних деталей цієї пропозиції.

Українці скептично ставляться до того, що одностороннє «енергетичне перемир’я» вдасться зберегти.

«Одразу після публікації (Трампа про перемир’я) Росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові, завдавши додаткової шкоди нашій енергосистемі», — сказав Зеленський під час заходу в межах Варшавського безпекового форуму, на якому були присутні журналісти Kyiv Independent.

«Стало зрозуміло, що Путін не читає TruthSocial».

«Ми погодилися на енергетичне перемир’я. Американська команда чудово розуміє, що це для нас означає. Ми не маємо значних запасів нафти, великих потужностей для її експорту чи десятків нафтопереробних заводів», — зазначив Зеленський.

Він підтвердив готовність України погодитися на взаємне енергетичне перемир’я, але наголосив, що воно має поширюватися на всю енергетичну інфраструктуру, а не лише на нафтопереробні заводи, оскільки Україна не має жодного діючого об’єкта з переробки нафти.

«В Україні є лише один нафтопереробний завод. І він був серйозно пошкоджений російськими ударами ще дуже давно. Тож імпорт нафтопродуктів — це просто наша реальність», — сказав Зеленський.

«Саме тому наша пропозиція чесна й чітка. Ми готові дотримуватися енергетичного перемир’я, якщо Росія готова зробити те саме. Ми згодні, якщо вони погодяться», — додав він. І ми вже довели, що налаштовані серйозно. Минулої ночі російські нафтопереробні заводи не палали. Проте опівночі російський реактивний «Шахед» ударив по об’єкту з видобутку газу в Україні.