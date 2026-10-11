Президент Зеленський прокоментував заклик Трампа до українців обрати іншого президента.

-При всій повазі до Трампа, вибори президента — це справа суто народу України. Але ми готові до будь-якого вибору наших громадян, — сказав Зеленський і додав, що зараз проводити вибори небезпечно, бо Україна воює, і це було б порушенням Конституції. Але вихід є.

-Перш за все необхідно створити безпечну інфраструктуру, щоб люди мали можливість голосувати. Знаю, Путін дуже хотів змінити президента в Україні. І якщо Трамп хоче змін у ході виборів, нехай передасть Путіну: дайте нам 2 місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори.