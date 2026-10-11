Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін могли провести телефонну розмову, про яку “публічно не повідомляли”. Принаймні на це натякнув прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ, передає Кореспондент.

“Дзвінок, про який ви не знаєте, можливо, міг бути”, – зазначив представник глави РФ.

Наразі відомо про телефонну розмову, що відбулася 9 жовтня. Тоді сторони домовилися про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

У Кремлі повідомили, що під час розмови значну увагу приділили перспективам “врегулювання” російсько-української війни, ситуації довкола Ірану та двостороннім відносинам.