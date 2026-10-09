Як повідомляло ІншеТВ, За ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру внесли 20 млн.грн. застави. Тепер спливли скандальні подробиці про тих, хто “скинувся” на заставу.

Від джерел у правоохоронних органах «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) отримали список тих, хто вніс кошти за ексзаступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру – підозрювану у справі НАБУ та САП «Форест Гамп».

Серед них, зокрема, сама колишня посадовиця, її цивільний чоловік, співачка, приватна фірма, яка займається, зокрема, оптовою торгівлею м’ясом, жінка-прибиральниця, засуджена за крадіжку ігрових пристроїв, заставодавець у так званій «справі Кауфмана-Боруховича» щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» та чоловік, до якого позивалось «Київтеплоенерго» про стягнення заборгованості і який у коментарі «Схемам» щодо мотивів внесення коштів за Мудру зазначив, що «просто на цьому заробив».

Найбільшу суму – 5 937 000 гривень – внесла сама Ірина Мудра.

Ще 4 400 000 гривень двома траншами вніс Павло Поляруш. Це – цивільний чоловік Ірини Мудрої. Як йдеться на сайті Нацбанку, він з 2023 року призначений керівником Управління роботи з проблемними активами НБУ. Раніше працював у «Правекс Банку», зокрема директором з кредитного контролю, директором з банківського бізнесу по роботі з великими непродуктивними кредитами. Крім того, має досвід роботи в «Універсал Банку», «ПроКредит Банку», «Діамант Банку».

Ірина Мудра та Павло Поляруш

2 400 000 гривень застави внесла 35-річна Марія Скабалланович. Відповідно до відкритих джерел, це співачка і авторка пісень з Дніпра, нині живе в Одесі. «Схеми» знайшли у медіа згадки про її виступи на пісенних конкурсах, зокрема, в Ізраїлі.

В Instagram вона підписана як miss_finsbury, в описі – Mary S.K., electro, tech house, deep house, nu disco SINGER, songwriter.

Що саме її пов’язує з Іриною Мудрою і чому вона вирішила внести заставу – «Схеми» поцікавились в неї напряму, але почувши запитання, вона поклала слухавку і надалі не реагувала.

Марія Скабалланович

Чоловік Скабалланович – Олександр Фроймович є власником новоствореної одеської фірми «Фортіс Райтс», яка спеціалізується на купівлі і продажі власного нерухомого майна. Він же, відповідно до даних YouControl, виступав заставодавцем у так званій «справі Кауфмана-Боруховича» – це кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» («крапку» в цій справі у 2025 році поставив ВАКС, коли затвердив угоду обвинувачених зі слідством: засуджені отримали умовне покарання та обов’язок повернути 150 млн гривень та майно одеській громаді, а також сплатити понад 400 млн гривень штрафу).

Марія Скабалланович та Олександр Фроймович

Марія Скабалланович через бізнес пов’язана з ще одним заставодавцем, Миколою Кузнецем, який вніс за Ірину Мудру 700 тисяч гривень застави.

Скабалланович є власницею одеської фірми «Укрреммоторсервіс», зареєстрованої у червні 2025 року, основний вид діяльності – виготовлення виробів з бетону для будівництва. А директор «Укрреммоторсервісу» – Микола Кузнець. Відповідно до даних YouControl, він, як і чоловік Скабалланович, виступав заставодавцем у так званій «справі Кауфмана-Боруховича».

Микола Кузнець також значиться директором іншої одеської компанії «Капітал Резидентс», створеної місяць тому, 4 вересня 2026 року. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна. Перший власник «Капітал Резидентс» (до середини вересня) – Володимир Лапій, у судовому реєстрі чоловік з таким ПІБ є засудженим у контрабанді коштів у 2025 році. Разом із чоловіком заставодавиці-співачки Марії Скабалланович – Олександром Фроймовичем, відповідно до YouControl, вони також є засновниками одеської ГО «Просто Фінанси», втім, журналістам не вдалось знайти її офіційну сторінку.

Ще 990 тисяч гривень застави за Ірину Мудру двома траншами внесла компанія «Малтекс-М» – зареєстрована у Луцьку. Зазначена діяльність – «неспеціалізована оптова торгівля» та «оптова торгівля м’ясом та м’ясними продуктами». Журналісти намагались зв’язатись з власником фірми Сергієм Ососовим, але на дзвінки він не відповів. Він – колишній чоловік посадовиці Ірини Ососової, співробітниці Головного управління ДПС у Києві. Вона продовжує декларувати його та спільну дитину, але не вказує ані компанію «Малтекс-М», ані жодних доходів або збережень Сергія Ососова.

Чоловік не взяв слухавку, а Ірина Ососова у повідомленні журналістам попросила її не турбувати.

Ще 692 359 гривень за Ірину Мудру вніс 59-річний Владислав Галкін. За даними YouControl, він очолює компанії «Ворктайм» (зареєстрована діяльність – бухгалтерський облік і аудит, податкове консультування), «Кодлінк» (комп’ютерне програмування) та «Ринтес» (купівля й продаж власного нерухомого майна), а в перших двох він також є бенефіціаром і засновником. Чоловік прописаний у кімнаті гуртожитку у Києві. У судовому реєстрі журналісти «Схем» знайшли повного тезку Галкіна: у серпні 2026 року до нього позивалось «Київтеплоенерго» про стягнення заборгованості, а у 2021 році він фігурував потерпілим у справі про пограбування.

У витоках баз даних «Схем» знайшли резюме людини з таким самим ПІБ, світлиною і номером телефону, тільки дата народження відрізняється на один день. У 2024 році цей чоловік шукав роботу прибиральника або посудомийника, а також у сферах «робочі спеціальності», «персонал для дому» та «будівництво, архітектура».

Крім того, у базах за 2024 рік журналісти знайшли заявки на мікрокредити Владислава Галкіна – на суми у 5 тисяч гривень. На дзвінки чоловік не відповів, але на питання у месенджері щодо мотивів внесення застави за Ірину Мудру, зазначив: «Я просто на цьому заробив». На уточнення, скільки саме, відповів: «500 гривень».

Таку ж суму за Мудру – 692 359 гривень – внесла 42-річна Катерина Жеглова. За даними YouControl, жінка є засновницею й бенефіціаркою компанії «Міра Трейд» у Краматорську. У минулому році у неї були два провадження. У першому «Київтеплоенерго» вимагало стягнути з неї борг. У другому її судили за крадіжку: у квітні 2025 року, коли Жеглова працювала прибиральницею, жінка винесла з офісу компанії «Юбісофт Юкрейн» п’ять ігрових пристроїв Nintendo приблизно на 44,5 тисяч гривень. Суд визнав її винною і призначив 5 років позбавлення волі, але від відбування покарання звільнив: вона має два роки випробувального терміну.

Майже таку ж суму – 692 350 гривень (з різницею у 9 гривень) – внесла 45-річна Світлана Чайка. За даними YouControl, вона є засновницею та керівницею п’яти компаній: у Києві це «Сітіфорт» (оптова торгівля паливом), «НК Трейд Груп» (роздрібна торгівля меблями) та «Мега Форум» (торгівля вживаними товарами), а в Харкові «Старвард» (спортивні клуби) і «СТВ Плюс» (оптова торгівля фруктами й овочами). Крім того, вона має ФОП із діяльності страхових агентів і брокерів. У судовому реєстрі журналісти знайшли вирок 2022 року щодо жінки з таким самим прізвищем: у червні 2020 року вона разом із раніше судимим чоловіком винесла з під’їзду дитячий візок вартістю 1 100 грн і здала його в ломбард за 200 грн. Суд призначив їй 3 роки позбавлення волі.

Зв’язатись з Жегловою та Чайкою «Схемам» не вдалось.

Іншу частину коштів, ще понад 3,5 мільйона гривень, внесли десять осіб, а саме:

Антонова Л.О. – 350 000 та 300 000 грн;

Гончарук Оксана Анатоліївна – 395 600 грн;

Трофімчук Андрій Миколайович – 395 600 грн;

Яковець Костянтин Анатолійович – 395 600 грн;

Глазачева Наталія Аязівна – 395 600 грн;

Воронін Валерій Миколайович – 395 600 грн;

Щекочихіна Г.В. – 200 000 та 100 000 грн;

Сініцина Т.В. – 290 000 грн;

Бугай Д.В. – 200 000 грн;

Смик А.Л. – 131 000 грн.

За даними «Схем», вісім осіб, які внесли заставу за Мудру – це Наталія Глазачева, Владислав Галкін, Катерина Жеглова, Світлана Чайка, Оксана Гончарук, Андрій Трофімчук, Костянтин Яковець та Валерій Воронін – зробили це в один день.

Наприкінці вересня під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу захист Мудрої просив зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 – це сума, яку станом на 28 вересня вже змогли зібрати на заставу ексчиновниці, з них 5 млн – її власні кошти. Тоді ВАКС відмовив у задоволенні клопотання.

Ірина Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп». У межах цієї справи НАБУ заявляло про викриття злочинного угруповання, яке, за даними слідства, «організувало й забезпечило легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». До складу групи, як зазначає слідство, входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління держбанку і голова наглядової ради держбанку.

Сама експосадовиця заперечує провину і стверджує, що стала «жертвою провокації» з боку іншого фігуранта – екснардепа Максима Микитася. Її захист офіційно наголошує на слабкій та недосконалій доказовій базі сторони обвинувачення.