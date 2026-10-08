Майже через місяць після того, як президент Дональд Трамп підписав законопроект про масштабні санкції проти Росії, названий на честь Ліндсі Грема, двопартійне керівництво Сенату закликає адміністрацію швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну проти України.

Про це пише Associated Press.

У листі до міністра фінансів Скотта Бессента та державного секретаря Марко Рубіо сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом для США має бути боротьба з «тіньовим флотом» танкерів, які Москва використовує для транспортування нафти та обходу санкцій Америки. Вони також наполягали на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може виявитися руйнівною через бомбардування в режимі реального часу цієї зими.

«Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію», – написали сенатор Джин Шахін від Нью-Гемпшира, головний демократ у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, та сенатор-республіканець Роджер Вікер від Міссісіпі, голова Комітету Сенату з питань збройних сил.

Сенатори зазначають, що основна частина положень закону набуває чинності 18 жовтня, після закінчення 30-денного періоду розгляду адміністрацією. Адміністрація Трампа здебільшого мовчала після ухвалення законопроекту, маючи велику двопартійну більшість у Палаті представників та Сенаті після раптової смерті Грема.

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Пакет санкцій готувався рік, але його раптово поспішили ухвалити після того, як Грем, сенатор з Південної Кароліни, який довго перебував на посаді, помер у липні, ймовірно, від розриву аорти після ​​поїздки на саміт НАТО в Туреччині та зупинки в Києві.

Сенатори вели переговори щодо двопартійного законопроекту, який міг би отримати рішучу підтримку, але лише коли Грем отримав схвалення від Трампа в дні, що передували закордонній поїздці сенатора, він набрав обертів.

Зеленський також підштовхував США до дій, і він прибув до Сенату після візиту до Білого дому пізно ввечері перед ключовим голосуванням, яке просунуло пакет документів. Палата представників остаточно схвалила законопроект, надіславши його на стіл Трампа, але демократи в обох палатах попередили, що сумніваються, що президент використає величезні інструменти, доступні для того, щоб дати відсіч Росії.

За місяць, що минув, імпульс, схоже, зупинився без публічних кроків адміністрації щодо впровадження закону.

Наступні кроки Трампа проти Росії невизначені

З огляду на двопартійний тиск, Шахін та Вікер у своєму листі, надісланому пізно у вівторок, закликають адміністрацію вжити кількох конкретних кроків для запровадження режиму санкцій. Багато з цих кроків узгоджуються з цілями, які висувають українці.

Сенатори, які відіграли ключову роль у прийнятті законопроекту, заявили, що для США найважливіше зосередитися на кількох сотнях недобросовісних танкерів, які здатні «безкарно транспортувати російську нафту і тим самим забезпечувати Кремлю фінансову допомогу».

Також, написали вони, вкрай важливо, щоб «адміністрація паралізувала глобальні фінансові мережі, які дозволяють Росії уникати наших санкцій».

Вони сказали, що Кремль продовжує «переміщувати мільярди доларів через мережі, які приховують його від пильної уваги». Вони закликали адміністрацію зосередитися саме на закордонних банківських відділеннях, зокрема в Шанхаї, та «зростаючій мережі киргизьких фінансових установ», які, за їхніми словами, служать розрахунковими центрами для санкційного капіталу.

«Іноземні банки повинні бути змушені зробити вибір», – написали сенатори. «Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше».

Вони заявили, що адміністрація Трампа повинна працювати над підривом «озброєння космосу» Росією за допомогою її нової системи низької навколоземної орбіти. Україна попередила, що така супутникова система виявиться смертельною наступної зими, оскільки Росія готує свої атаки.

Сенатори також зазначили, що закон про санкції забороняє всі нові інвестиції США в Росію та управління суверенним боргом. Вони заявили, що вкрай важливо, щоб Міністерство фінансів «видало чіткі нормативні вказівки напередодні жовтневого терміну, щоб забезпечити повне перекриття американськими фінансовими установами цих капіталовкладень».

Крім того, сенатори заявили, що США повинні зупинити потік технологій та електроніки подвійного призначення для передових операцій Росії та використати доступні інструменти санкцій для «покарання організацій, що живлять російський військово-промисловий комплекс».