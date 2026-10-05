До кінця 2026 року ЄС може відкрити більше кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС. Однак прем’єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував підхід Європейського Союзу до переговорного процесу щодо вступу України до блоку.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, передають Факти.

Глава албанського уряду нагадав про досвід вступу країн Західних Балкан до ЄС та зазначив, що процедура приєднання до блоку не завжди передбачала проходження всіх вимог у нинішньому форматі. Зокрема, він згадав ситуацію із возз’єднанням Німеччини у 1989 році, коли Східній Німеччині не висували вимогу пройти всі 33 переговорні розділи.

«ЄС, мабуть, вимагатиме від нас ще більше зусиль. Але ми хочемо бути його частиною. Подивіться на Україну. Те, що їм обіцяють, — це брехня», — заявив Рама.

На його думку, Україна не зможе приєднатися до Євросоюзу за стандартною процедурою, яка передбачає виконання всіх встановлених критеріїв.

«Їх ніколи не приймуть через звичайний процес вступу з дотриманням усіх критеріїв. Це всім відомо. Реалістичним рішенням було б залучити Україну до переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство на основі заслуг», — пояснив албанський прем’єр.

Водночас у матеріалі Die Welt зазначається, що Албанія, населення якої становить близько 2,5 млн осіб, вважається одним із найперспективніших кандидатів серед країн Західних Балкан щодо вступу до ЄС до 2030 року.

Рама також назвав Західні Балкани «дірою посеред ЄС». Як пояснює видання, політик мав на увазі відсутність членства країн регіону в Євросоюзі, що, на його думку, створює додаткові ризики та відкриває простір для негативного впливу ззовні.

Свою позицію він проілюстрував порівнянням із відкритою черевною порожниною.

«Відкритий живіт — це погано. Це загрожує інфекціями, ранами, гниттям. Росія — це вірус. Радикальний іслам — це вірус. Злочинність — це вірус», — сказав Рама.

Окремо прем’єр Албанії провів аналогію із сім’єю, згадавши, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має сімох дітей.

«Нас теж семеро — сім держав, які хочуть приєднатися до ЄС. Що краще: виховувати дітей у родині чи залишати їх зовні, доки вони не подорослішають? Звісно, дитина за столом має менше прав. Вона не може вимагати всього. Але там, зовні, ризики великі. Одна дитина подружиться з російськими бандитами. Інша підсідає на китайські іграшки. Третя відкриває для себе екстремізм і підриває весь район», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що, за словами європейського комісара з питань розширення Марти Кос, Україна не зможе вступити до ЄС уже наступного року.

Кос зазначала, що дату 1 січня 2027 року як орієнтир визначив президент України Володимир Зеленський. Вона наголосила, що процес вступу до Євросоюзу ґрунтується на принципі заслуг. Водночас єврокомісар висловила сподівання, що до кінця року Україні вдасться відкрити якомога більше переговорних кластерів.