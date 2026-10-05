З 1 жовтня 2026 року на Херсонщині припинено роботу мобільної аптеки Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомили в Херсонській ОВА та подякували команді мобільної аптеки за тривалу підтримку жителів прифронтових громад і забезпечення ліками там, де стаціонарні аптеки не функціонували.

Наразі отримати необхідні медикаменти мешканці деокупованих населених пунктів можуть через державний сервіс «Укрпошта. Аптека». За дев’ять місяців цього року через поштові відділення в області вже доставили 1354 замовлення у 55 населених пунктів.

Послуга дозволяє замовити як безрецептурні ліки, так і препарати за урядовою програмою «Доступні ліки» (за електронним рецептом). Оформлювати замовлення рекомендовано разом із сімейним лікарем під час отримання рецепта.

Оформити доставку або забронювати препарати можна на офіційній сторінці сервісу на apteka.ukrposhta.ua або звернувшись до контакт-центру за номером 0 800 300 545

Як повідомляло Інше ТВ, 600 населених пунктів України забезпечені “мобільними аптеками”