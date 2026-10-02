У четвер високопосадовець ЄС, відповідальний за питання оборони, заявив, що російське бомбардування європейського заводу з виробництва зброї має активувати статтю 5 Договору НАТО про колективну оборону.

Ця заява пролунала на тлі зростання кількості підозрілих інцидентів на збройових заводах по всій Європі; відповідальність за деякі з них покладають на Росію, пише Politico.

«Якщо Росія завдасть удару по наших заводах на європейській території, це підпадатиме під дію статті 5», — сказав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в ефірі польського телебачення на полях засідання Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони.

Ці слова стали реакцією на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка в середу попередила, що «заводи з виробництва зброї в європейських країнах, які виготовляють озброєння для України, є потенційними військовими цілями для Росії».

Цього тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко розкритикував Москву після того, як Росія надіслала Альянсу ноту з погрозою ядерної ескалації через діяльність НАТО поблизу її кордонів.

Також цього тижня Естонія заявила, що за підпалом підприємства Milrem Robotics, яке співпрацює з оборонним сектором, що стався минулого місяця, стояли російські спецслужби. Болгарія, Польща, Словаччина та інші країни також розслідують схожі підозрілі інциденти.

Помічник Кубілюса, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що коментар єврокомісара стосувався саме авіаційного або ракетного удару по заводу.

Утім, заява Кубілюса, ймовірно, викличе занепокоєння в НАТО, зважаючи на чутливість дискусій навколо статті 5 та відмінність між роллю ЄС (який не є військовим альянсом) і роллю власне НАТО.

«Коли Кубілюс стане генеральним секретарем НАТО, він зможе вирішувати, що саме активує статтю 5, а що ні», — зауважив один із дипломатів НАТО.

Представник НАТО, коментуючи ситуацію від імені Альянсу, відіслав видання POLITICO до слів Марка Рютте, який назвав формулювання статті 5 «свідомо неоднозначним… оскільки ми не хочемо давати нашим супротивникам зайву інформацію».