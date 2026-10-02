Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич визнав, що звернень з цього приводу багато, але він одразу дав зрозуміти – не туди ви пишете.

-Щодо тривалості сигналу повітряної тривоги. Бачу, скільки звернень від миколаївців надходить із цього приводу. Особливо від людей, чиї будинки розташовані поруч із гучномовцями.

Одразу хочу пояснити: міський голова та міська влада не визначають, коли оголошувати повітряну тривогу, коли її завершувати і скільки має тривати звуковий сигнал. Це не рішення міста.

Із 18 вересня діють нові правила: звуковий сигнал має тривати 30 секунд для жовтого рівня загрози та 1 хвилину — для червоного.

Днями наші працівники зустрілися з керівництвом ДСНС області, щоб обговорити, як ці зміни можна швидше впровадити в Миколаєві. Для цього потрібні відповідні рішення та технічне переналаштування системи.

За інформацією ДСНС, після ухвалення необхідних рішень це може зайняти певний час. Зі свого боку будемо тримати питання на контролі й робити все, що залежить від міста.

А взагалі, у XXI столітті ми не мали б чути сирени у своїх містах. Ми маємо розуміти, через кого лунають ці тривоги. Винна лише росія, – підкреслив Сєнкевич.