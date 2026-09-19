Президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що його старший син Дональд Трамп-молодший повернув гроші наближеному до Кремля російському олігарху Умару Кремльову. Тобто, сказав, що поверне, але це було давно, що мабуть повернув вже. І це “давно” вже викликає недовіру, бо кілька днів назад Трамп-старший говорив, що нічого не знає про весільну вечірку Трампа-молодшого за російські гроші.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, наближений до Путіна російський спортивний корупціонер оплатив весільну вечірку Трампа-молодшого на Багамах (ФОТО)

За даними видання ProPublica, це коштувало сотні тисяч доларів.

Трамп розповів, що запитав сина про розслідування ProPublica, і той відповів, що повертає гроші. За словами президента США, це було давно, і, як він розуміє, син уже розрахувався з олігархом.

При цьому Трамп сказав, що в оплаті вечірок немає нічого забороненого. Він нібито й сам влаштовувати весільні вечірки для інших у своєму клубі Mar-a-Lago в Палм-Біч у Флориді, і що це поширена практика.

На тлі розслідування демократи у комітеті Палати представників США з нагляду розпочали перевірку обставин фінансування заходів. Вони вимагали з’ясувати характер відносин Кремльова з родиною Трампа та можливі причини такого великого подарунка від людини, яка пов’язана з владою РФ.

Трамп не уточнив, звідки він дізнався про відшкодування коштів соратнику Путіна. BBC не має підтвердження того, що платіж було здійснено, і звернулася за коментарем до Трампа-молодшого.

Трамп-молодший, старший син президента, є приватною особою, тому прийняття ним подарунків від іноземного громадянина не є формальним порушенням закону.

Однак організації, що стежать за дотриманням етичних норм, зазначають: прийняття сином президента дорогого подарунка від особи, пов’язаної з іноземним главою держави, створює видимий конфлікт інтересів — навіть попри те, що Трамп-молодший не є державним службовцем США.

Зв’язки президента Трампа з Росією викликали запитання ще під час його виборчої кампанії 2016 року та призвели до розслідування спеціальним прокурором обставин зустрічі Трампа-молодшого з російською представницею в хмарочосі «Трамп-тауер».

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Трамп стверджують, що соратник Путіна оплатив частину весільних святкувань як «подарунок».

Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яка фінансується підтримуваною державою енергетичною компанією «Газпром». Діяльність організації була призупинена Олімпійським комітетом, зокрема через те, що вона не повідомила про свої зв’язки з російським енергетичним гігантом.

Кремльов також входив до складу делегації, яка відвідала Китай разом із Путіним у травні. За даними видання ProPublica, що опублікувало розслідування про весільні заходи, президент Росії нагородив його Орденом Дружби — однією з найвищих державних нагород.

Представник Трампа-молодшого повідомив виданню, що син президента та Кремльов є особистими друзями й не мають «ділових відносин».

В офісі Кремльова виданню ProPublica повідомили, що він і Трамп-молодший познайомилися кілька років тому і «підтримують дружні стосунки».