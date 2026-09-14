Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії 14 вересня мають зустрітися в Кардіффі та підписати спільну декларацію про право своїх народів на самовизначення. Йдеться не про негайний вихід зі складу Великої Британії, а про вимогу дозволити референдуми щодо незалежності.

Про це пише The Telegraph.

На зустрічі мають зібратися перший міністр Уельсу Рун ап Йорверт, глава уряду Шотландії Джон Свінні та перша міністерка Північної Ірландії Мішель О’Нілл. До них також має приєднатися президентка Sinn Féin Мері Лу Макдональд.

Учасники планують зафіксувати право Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії самостійно визначати своє конституційне майбутнє. Один із головних пунктів — можливість проводити референдуми без постійного блокування з боку Лондона.

Ситуація стала особливо помітною після виборів 2026 року. Усі три регіони очолюють політичні сили, які підтримують незалежність або об’єднання Ірландії.

При цьому говорити, що Велика Британія «розвалиться вже завтра», некоректно. Завтрашня зустріч лише посилить політичний тиск щодо механізму майбутніх референдумів, а сам вихід окремих регіонів потребуватиме голосувань і юридичних рішень.

У Шотландії питання незалежності залишається відкритим після референдуму 2014 року, коли 55% виборців проголосували за збереження країни у складі Великої Британії. У Північній Ірландії механізм голосування щодо об’єднання з Республікою Ірландія вже передбачений Белфастською угодою.