Як повідомляло ІншеТВ, генпрокурор Кравченко підписав підозру главі НАБУ Кривоносу – каже, давно мав це зробити, але президент стримував (ВІДЕО)

У відеозверненні він сказав наступне:

-Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень, в межах яких розслідуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені працівниками НАБУ і САП. Щоб не бути голослівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів, отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивного усиновлення для створення штучних обставин, щоб уникнути відповідальності у суді. Я впевнений у цих матеріалах і можу їх оприлюднити.

Друга підозра стосується близької до керівника САП особи – за вплив на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації. Саме це кримінальне провадження стало причиною і тригером нічного штурмі Офісу генпрокурора, – стверджує Руслан Кравченко.

Він опублікував ці дві підозри, в яких ми бачимо прізвище Кривоноса, а от прізвище “близької до керівника САП особи” – навмисно розмите.