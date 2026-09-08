США вивчають, чи можуть Україна та Росія вжити заходів для деескалації війни протягом зими, одночасно відновлюючи переговори щодо ширшої мирної угоди, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

Президент України вважає, що тижні перед зимою пропонують вікно для дипломатії. Хоча Зеленський сказав, що переконаний, що президент Росії Володимир Путін розраховує на ще одну жорстоку зиму, щоб послабити Україну, однак, він додав, Путін не хоче налаштовувати проти себе президента США напередодні проміжних виборів.

«У мене таке відчуття, що Путіну потрібен Трамп», — сказав Зеленський. «Він не хоче… засмучувати його».

Зеленський сказав, що навіть якщо Путін не хоче деескалації, адміністрація Трампа може чинити на нього тиск, щоб він це зробив.

На запитання, чи Путін може захотіти дати Трампу дипломатичну перемогу перед виборами в США, Зеленський відповів: «Так».

Зеленський зустрівся в неділю в Києві з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Це був їхній перший візит до України з початку другого терміну Трампа.

Кушнер і Віткофф вирушили до Києва після тригодинної зустрічі з Путіним у Кремлі в суботу. Зеленський сказав, що послання, яке він отримав від посланців США, полягало в тому, що «росіяни готові до переговорів».

Однак він залишається скептично налаштованим, оскільки дії Росії на полі бою та її нещодавня ескалація атак не демонструють готовності до компромісу. Але Зеленський сказав, що, на його думку, після поїздки посланців США Путін «готовий обговорити» ідеї для просування переговорів.

Зеленський сказав, що посланці США приїхали до Москви та Києва переважно для того, щоб «розблокувати» дипломатичний процес, але також привезли деякі нові ідеї.

Він відмовився розкривати всі деталі, але сказав, що деякі з обговорень стосувалися потенційних кроків деескалації з боку Росії та України до та протягом зими.

«Є ідеї щодо енергетичних [об’єктів] та щодо зернових [поставок], щодо електроенергії [об’єктів] та щодо експорту нафти й газу. У нас різні інтереси, у нас з Росією», – сказав Зеленський.

На запитання, чи передбачає новий підхід США як відновлення переговорів, так і спробу досягти домовленостей, які б дозволили Україні та Росії пережити зиму без значної ескалації, Зеленський відповів, що таке тлумачення «дуже близьке до реальності цих розмов».

Він описав першу мету як відновлення переговорів, а другу – як спробу зробити майбутню зиму відмінною від попередніх, коли російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загострили війну.

За його словами, метою буде знайти кроки до або під час зими, «які можуть наблизити сторони до миру».

Так, але: американські чиновники кажуть, що вони не знають, чи вдасться врахувати інтереси як Росії, так і України до зими. Незліченні попередні спроби досягти припинення вогню або призупинити удари по енергетичних об’єктах зазнали невдачі.

Зеленський заявив, що команда США, як очікується, проведе брифінг для Трампа, а потім продовжить консультації з українськими та європейськими чиновниками.

Зеленський заявив, що США також підтримують окремий «зимовий пакет» для України, який включатиме допомогу в сфері протиповітряної оборони та енергетики.

«Йдеться не лише про ракети», – сказав Зеленський. «Йдеться також про ЗПГ [скраплений природний газ]… і йдеться також про кроки деескалації».

Зеленський вважає, що Путін розраховує на те, що зима завдасть Україні достатньої шкоди, щоб змусити Київ піти на подальші поступки.

«Росія справді думає, що ця зима може допомогти їм зламати нас», – сказав Зеленський.

Він сказав, що Москва сподівається, що великий зимовий наступ і атаки на українську інфраструктуру завдадуть «сильного удару», після якого Україна стане «більш поступливою».

Зеленський наголосив, що Україна вже пішла на всі можливі компроміси, і що будь-який дипломатичний процес також потребуватиме гарантій безпеки та пакету економічної підтримки.

Зеленський також зазначив, що Росія стикається з власними ризиками напередодні зимових місяців. Україна, за його словами, також може вдарити Росію економічно. «Коли вони напали на нашу електроенергію, ми заблокували їм можливість продавати нафту та газ», – сказав він. Він також попередив, що перебої з експортом сільськогосподарської продукції можуть призвести до зростання світових цін на продукти харчування та спричинити продовольчу небезпеку.

Зеленський заявив, що Україна хоче використати вересень і жовтень для перезапуску дипломатичного процесу та запропонував Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку пізніше цього місяця як можливе місце для подальших переговорів між США та Україною.

Він сказав, що також існує можливість проведення ще однієї тристоронньої переговорної сесії США, України та Росії, хоча жодного рішення ще не прийнято.

«У нас є цей вересень, жовтень, щоб знайти будь-який спосіб говорити», – сказав Зеленський. «Без діалогу… ми не матимемо результату».

«Я думаю, що президент Трамп може знайти шлях до реального початку процесу переговорів до холодної зими», – додав він.

Зеленський сказав, що Україні буде потрібно залишатися військово сильною протягом будь-якого дипломатичного процесу та стверджував, що Київ зараз перебуває в кращому становищі на полі бою, ніж раніше, незважаючи на брак у своїй протиповітряній обороні та продовження російських атак безпілотниками та ракетами.

Він також закликав до додаткових санкцій США проти Росії, назвавши їх ключовим джерелом важелів впливу в будь-яких переговорах.

«Путіну потрібні гроші», – сказав Зеленський. «Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну».