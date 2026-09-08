На території Миколаївської області у вересні-жовтні планується осіння кампанія пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу принад з вакциною на території мисливських угідь Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Приманка з вакциною розкладається на узліссях, узбіччі доріг, річок, у сільськогосподарських угіддях. Свіжозораним полям, а також місцям, де проводяться польові роботи, менше приділяють уваги. На таких ділянках розкладання принад з вакциною допустимо проводити по периметру. В лісах принади розкладаються також на перехрестях доріг на території вирубок.

Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром 3 см на 5 см із запахом м’ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу.

Дані заходи забезпечать створення стійкого імунітету у диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу та значно покращать епізоотичну ситуацію в регіоні.

Прохання до громадян області з порозумінням відноситись до даного заходу та при виявленні приманок не брати їх у руки, не переносити та не руйнувати.

Сказ – особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка характеризується ознаками поліенцефаломієліту, паралічами і абсолютною смертністю. Відповідно до оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сказ входить у п’ятірку найбільш небезпечних зооантропонозів, що завдають величезні соціально-економічні збитки.

Як повідомляло Інше ТВ, за 5 місяців 2026 року до закладів охорони здоров’я Миколаївської області за медичною допомогою після укусів, подряпин або ослинення тваринами звернулися 1389 осіб, у тому числі 1036 людей зазнали укусів або ослинення свійськими тваринами. За медичними показниками 731 особі було призначено курс щеплень проти сказу, з них отримали повний курс щеплень 375 осіб (51,3%).