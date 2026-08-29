Заблоковані російські активи знову на порядку денному – через рік після невдалої спроби ЄС направити їх на підтримку України. Чи вдасться новий план їхнього розблокування?

В цьому розбирався Еuronews, передає Інше ТВ.

Майже рік тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала використати заморожені активи Центрального банку Росії для підтримки фінансових потреб України.

За її словами, завдяки цим коштам блок міг би залучити до 210 млрд. євро нової допомоги для Києва, не навантажуючи державні бюджети. Європейських платників податків було б позбавлено додаткових витрат, а вакуум, що виник через позицію США за президента Дональда Трампа, був би заповнений.

Це була ідея, просто кажучи, безпрецедентна в новітній історії: гроші агресора пішли б на фінансування опору жертви.

Але ідея виявилася вкрай спірною. Настільки, що вже за чотири місяці план розвалився. Опинившись на краю незвіданого, 27 лідерів відступили і повернулися до знайомої, хоч і дорогої схеми, — спільних запозичень для підтримки українського кредиту на 90 млрд євро.

Цей кредит назвали важливою віхою у багаторічних зусиллях блоку підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно». 90 млрд євро мали покрити дві третини потреб Києва до кінця 2027 року. Інші союзники взяли б на себе третину, що залишилася.

Але тепер, лише через два місяці після першого траншу за кредитом, питання російських активів знову опинилося на столі.

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підписали листа, в якому просять Комісію вивчити «нові варіанти» використання активів російського ЦП, фактично поновлюючи дискусію, яку, як передбачалося, мав закрити крихкий компроміс за кредитом. Хоча країни Балтії, Данія, Фінляндія та Німеччина листа не підписали, їх вважають прихильниками ідеї.

У документі йдеться, що 90 млрд євро «не буде», щоб підтримувати Україну на тлі нарощування Росією кампанії балістичних ракетних ударів, яка несе смерть і руйнування.

Це визнання, яке негласно поділяють й інші столиці, — жорсткий закид іншим західним союзникам, які не виявили очікуваної ініціативи.

«Ми маємо право пишатися своїми досягненнями, але не можемо дозволити собі спочивати на лаврах, — йдеться у листі. — З кожним днем ​​ціна війни зростає, оскільки невпинні атаки Росії продовжуються».

Вибір моменту не випадковий. На початку тижня президент України Володимир Зеленський забив на сполох через зростаючі потреби країни у фінансуванні, попередивши, що Міноборони стикається з дефіцитом у $27 млрд доларів (23 млрд євро). За його словами, Україні потрібно «більше грошей, набагато більше», щоб залишатися «конкурентоспроможною» у завданні ударів по Росії у глибині її території.

Зеленський запропонував два можливі шляхи закрити цю дірку: або ЄС прискорює виділення частини кредиту в 90 млрд, порушуючи затверджений графік, або залучає російські активи. Незважаючи на минулорічний провал, українські чиновники не відмовилися від цього неперевіреного механізму, який вони вважають найвищим втіленням принципу “Змусити Росію заплатити”.

«Де б не були ці активи, нам потрібно знайти справедливий спосіб використовувати їх для захисту від російської війни», — сказав Володимир Зеленський.

Вибір моменту має ще одне пояснення.

Наступний рік надзвичайно насичений виборами, ставки в яких дуже високі, зокрема у чотирьох найбільших країнах блоку — Франції, Італії, Іспанії та Польщі. Можлива перемога ультраправих у Франції, як прогнозують опитування, може призвести до ЄС на незвідану територію.

Коаліція на чолі зі Швецією вважає, що діяти треба зараз, поки виборчий календар не унеможливив для ЄС якісь змістовні дискусії.

Між рядками у листі читається негласне нагадування: можливості урядів не безмежні, і рано чи пізно їм доведеться зіткнутися із невдоволенням платників податків.

Але якщо план з тріском провалився 2025 року, як він може спрацювати через рік?

«Важко уявити»

Декілька факторів не обіцяють успіху новій спробі.

Насамперед політична конфігурація, яка у грудні відкинула складну ініціативу, відтоді по суті не змінилася. Угорщина після поразки на виборах Віктора Орбана не передумала брати участь у кредиті на 90 млрд євро.

Комісія, яка заявляє, що готова «надати будь-яку допомогу», швидше за все, двічі подумає, перш ніж знову піти на сміливий крок, який може обернутися провалом. Будь-яка нова ініціатива перетиналася б із напруженими переговорами щодо наступного довгострокового бюджету ЄС.

«Якщо озирнутися на минулий рік, то зараз я не бачу жодного бажання знову відкривати це питання. Перешкоди та сумніви низки держав-членів нікуди не поділися, — сказав високопосадовець ЄС. — Ми вирішуватимемо проблеми в міру їх надходження».

Бельгія, головний зберігач російських активів, заявляє, що готова розглянути нові ідеї, якщо держави-члени погодяться надати безумовні та безлімітні гарантії, які захищають країну від можливої ​​реакції Москви.

Під час напружених минулорічних переговорів прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер попереджав, що використання російських коштів може бути сприйнято як конфіскація суверенних активів, що заборонено міжнародним правом, і здатне зірвати зусилля щодо укладання мирної угоди.

Італія, Болгарія та Мальта підтримали Бельгію. Франція, де невелика частина активів розміщена у приватних банках, також висловлювала сумніви кулуарно.

Всі ці заперечення та страхи злилися воєдино на грудневому саміті, коли, за словами де Вевера, проти ризикованого плану сформувалася мовчазна більшість.

«У світі немає безкоштовних грошей. Їх просто не буває», – сказав він.

Позиція Бельгії збігалася з підходом Euroclear, депозитарію, розташованого в центрі Брюсселя, де зберігається 185 млрд. з 210 млрд. євро активів.

У Euroclear заявили, що схема «дуже тендітна» і може спровокувати результат іноземних інвесторів із єврозони. Компанія, як і раніше, насторожено ставиться до будь-яких спроб втрутитися в долю активів, доки вона веде судову боротьбу з Центробанком РФ.

Ще один ключовий гравець – Європейський центральний банк, який минулого року демонстративно відмовився надати екстрену ліквідність на випадок фінансових потрясінь. Противники ініціативи одразу використали слова ЄЦБ для посилення своєї кампанії проти плану.

“Важко собі уявити, що схема спрацює з другої спроби, – сказав високопоставлений дипломат. – З юридичної точки зору мало що змінилося”.

У спільному листі чотири країни визнають, що «це питання складне», і наголошують, що фінансові, економічні та правові ризики мають бути ретельно оцінені. Жодна держава не повинна нести «непропорційний тягар», зазначають вони, маючи на увазі Бельгію.

Примітно, що лист не містить конкретного плану, як задіяти активи, і не пропонує відтворити торішню схему.

Ініціатива під назвою The Russian Transfer, запущена журналістом, професором і економістом, пропонує можливий вихід із глухого кута: перенести активи, що знаходяться в Euroclear та приватних банках, до кастодіального банку, що належить самому ЄС. Це зняло б ризики, з якими зіткнувся Euroclear, та заперечення, які висувала Бельгія.

За їхнім задумом, цей депозитарний банк не буде корпоративною структурою і, отже, не повинен розміщуватись в окремій державі-члені, яку Москва могла б взяти на приціл.

Автори стверджують, що історія має прецедент: у березні 2003 року, одразу після вторгнення США до Іраку, Білий дім розпорядився перевести $1,7 млрд іракських суверенних активів на спеціальний рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

Хоча вони наполягають на тому, що такий переклад не означатиме конфіскацію, залишаються серйозні сумніви, чи поділять цю думку інші фінансові установи та інвестори, особливо якщо активи в кастодіані зрештою будуть направлені в Україну.

“Найбільший ризик для євро виникне, якщо Україна програє війну”, – вважають автори ініціативи.

Окрім багатьох юридичних, фінансових та репутаційних підводних каменів, лідерам ЄС довелося б дуже обережно оцінити дипломатичні наслідки. Для одних російські активи — найпотужніший важіль впливу блоку, який слід зберегти недоторканим до початку переговорів. Для інших головне забезпечити, щоб Україна взагалі змогла дійти до переговорного столу.

«Агресор має заплатити за наслідки своєї агресії, — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який виступає за поновлення непростого обговорення. — У будь-якому разі Росія не отримає ці гроші назад, доки не виплатить Україні репарації, тож краще використовувати їх для зупинення агресії — тобто для захисту України, а не чекати на закінчення агресії Росії, щоб витратити їх на відновлення».

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів