-Важливі військові питання сьогодні вирішили, – повідомив президент Зеленський.

– Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині.

Вдячний усім підрозділам, які досягають відчутних результатів у захисті наших позицій та знищенні окупанта в районах Словʼянська, Костянтинівки та Добропілля. Вдячний підрозділам ДШВ ЗСУ за активні дії у визначених районах – домовились, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам.

Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну СБС ЗСУ, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій.

Звісно, багато уваги приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, наших обласних центрів та столиці, які перебувають під надзвичайно жорстокими російськими ударами. Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти. Слава Україні!