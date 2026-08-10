Фігурант незаконно вирощував коноплі на території свого домоволодіння та незаконно зберігав канабіс без мети подальшого збуту. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру та вже завершили досудове розслідування. За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Отримавши інформацію про те, що житель одного із сіл Баштанського району незаконно вирощує нарковмісні рослини, оперативники та слідчі районного відділу поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем проживання 49-річного місцевого мешканця.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 14 рослин роду конопель та майже 2,5 кілограми канабісу.

Вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких вилучені речовини є нарковмісними.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України — незаконний посів та вирощування конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин, та за ч. 2 ст. 309 КК України — незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту у великих розмірах.