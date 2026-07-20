США балансують на межі повернення до повномасштабної війни з Іраном після чергових втрат військовослужбовців, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Як пише видання, “у неділю Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту, на тлі того, як обмін ударами по цивільних та військових об’єктах продовжував загострюватися, і щонайменше три, а можливо, і чотири американські військовослужбовці загинули з моменту відновлення бойових дій тиждень тому”.

“США планують масштабнішу війну”, – сказав один американський чиновник, знайомий із внутрішніми обговореннями адміністрації, додавши, що Пентагон збільшує кількість військових літаків у регіоні.

Проте чиновник попередив, що розширення операцій США буде обмежено скороченням запасів засобів ППО та далекобійних боєприпасів, а також обмеженнями на перекидання додаткових військ та авіації у цей район через бойові пошкодження.

“Ми не маємо достатньо для безпечного проведення операцій, і я не думаю, що Білий дім усвідомлює це”, – сказав чиновник.

Військові експерти заявили, що окрім втрат, які зазнають запаси американського обладнання та боєприпасів, “США не готові до можливих наземних операцій всередині Ірану, які Трамп минулого тижня відмовився виключити”.

“Я думаю, було б помилкою розміщувати наземні сили десь на островах у протоці чи на суші, – сказав Сет Джонс, голова департаменту оборони та безпеки у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. – Я не думаю, що американські сили готові до ударів з відстані з боку іранців”.

Міністр енергетики США Кріс Райт у програмі “This Week” на каналі ABC заявив, що місія США з послаблення “здатності Ірану тероризувати світ” триватиме, “доки місія не буде завершена”.

Державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи перед журналістами на об’єднаній базі Ендрюс перед від’їздом на Філіппіни, сказав, що США “завжди залишаються відкритими до дипломатичного вирішення”. Але, за його словами, “стає дедалі очевиднішим, що навіть у межах їхньої власної системи зростає розкол”.