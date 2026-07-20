Платники податків Миколаївщини активно підтримують Збройні Сили України, сумлінно та прозоро сплачуючи військовий збір.

Так, у січні – червні 2026 року до державного бюджету забезпечено майже 1,7 млрд грн військового збору, що на 22,4 відс., або на 305,1 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага військового збору у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,9 відсотка. Про це у своєму коментарі повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Очільник податкової служби Миколаївщини зазначив, що стабільне надходження до бюджету військового збору свідчить про ефективність вжитих заходів з детінізації доходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати, а також про відповідальність та патріотизм платників податків, які сумлінно виконують свій конституційний обов’язок щодо сплати податків до бюджету, у т.ч. і військового збору.

Нагадаємо, військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Звертаємо увагу, що у 2026 році у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати змінилися ставки військового збору для фізичних осіб – підприємців:

I, II та IV групи – 864,70 грн щомісяця (10 відс. від мінімальної зарплати – 8647 грн);

III група – 1 відс. від доходу (за загальними правилами).

Військовий збір – це внесок кожного офіційно працюючого українця у підтримку Збройних Сил України. Дякуємо платникам за фінансову підтримку українського війська! Кожен, хто сплачує військовий збір – наближає Перемогу, – підсумував податківець.

Головне управління ДПС у Миколаївській області