Турецький суд ухвалив рішення про видачу міжнародного розшукового повідомлення щодо арешту прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через справу про перехоплення гуманітарної флотилії “Сумуд”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.
У чому звинувачують Нетаньягу
Кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт Нетаньягу та інших причетних до справи осіб. Серед висунутих звинувачень:
- злочини проти людяності;
- геноцид;
- незаконне позбавлення волі;
- жорстоке поводження;
- умисне заподіяння тілесних ушкоджень;
- пограбування та захоплення транспортного засобу.
Що передувало ордеру
Раніше стамбульська прокуратура вже підготувала обвинувальний акт проти Нетаньягу та 34 високопосадовців Ізраїлю в межах цієї ж справи, вимагаючи для підсудних довічного увʼязнення. Саме на його основі суд порушив кримінальне провадження.