Турецький суд ухвалив рішення про видачу міжнародного розшукового повідомлення щодо арешту прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через справу про перехоплення гуманітарної флотилії “Сумуд”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.

У чому звинувачують Нетаньягу

Кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт Нетаньягу та інших причетних до справи осіб. Серед висунутих звинувачень:

злочини проти людяності;

геноцид;

незаконне позбавлення волі;

жорстоке поводження;

умисне заподіяння тілесних ушкоджень;

пограбування та захоплення транспортного засобу.

Що передувало ордеру

Раніше стамбульська прокуратура вже підготувала обвинувальний акт проти Нетаньягу та 34 високопосадовців Ізраїлю в межах цієї ж справи, вимагаючи для підсудних довічного увʼязнення. Саме на його основі суд порушив кримінальне провадження.