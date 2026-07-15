Гремом та Річардом Блументалем, який передбачає запровадження обмежень щодо російських посадовців, фінансових установ та енергетичних проєктів, а також змінює механізм застосування мит для країн, що імпортують російські енергоносії, повідомляє Iнтерфакс.

Оновлений законопроєкт, який отримав підтримку як республіканців, так і демократів, передбачає використання санкцій і тарифних заходів для тиску на Росію та країни, що продовжують закуповувати російські нафту й газ.

Порівняно з початковою версією документа, внесеною у квітні 2025 року сенаторами Ліндсі Гремом, республіканцем від Південної Кароліни, та демократом від Коннектикуту Річардом Блументалем, новий варіант пом’якшує передбачені мита для третіх країн – покупців російських енергоносіїв.

Зокрема, замість запропонованого раніше універсального тарифу у 500% оновлена редакція передбачає можливість запровадження мит до 100% для п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу.

“Нова версія документа пом’якшує мита, які можуть бути запроваджені проти третіх країн – покупців російської нафти та природного газу, – до максимуму 100% для п’яти найбільших покупців замість запропонованих раніше універсальних 500%”, – йдеться в повідомленні.

За даними помічників сенаторів, котрих цитує агентство до переліку найбільших покупців російської нафти входять Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. Водночас найбільшими імпортерами російського природного газу є Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Оновлена редакція законопроєкту також передбачає винятки для країн, які закуповують менш як 15% російського природного газу та вживають заходів для скорочення такої залежності. Серед держав, на які може поширюватися цей виняток, називаються Японія, Франція, Угорщина та Бельгія.

Окрім того, оновлена версія також містить положення, яке дозволяє президенту США Дональду Трампу відмовитися від застосування санкцій, якщо він вважатиме це таким, що відповідає національним інтересам США.

Помічники сенаторів повідомили, що законопроєкт уже має 26 співавторів, а їхня кількість може зрости найближчим часом.

Раніше зазначалося, що президент США Дональд Трамп прогнозував, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема, який помер 12 липня після чергового взиту до України, але буде доповнений санкціями проти Ірану та терористичної організації “Хезболла”.

Як повідомлялося у п’ятницю 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.

13 липня CNN в посиланням на неназваного представника Білого дому повідомив, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ, ініційованого Гремом, і це може полегшити просування законопроєкту в Сенаті.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тюн заявив, що Білий дім тісно співпрацював в Гремом над законопроєктом, та висловив сподівання на його ухвалення за підтримки як республіканців, так і демократів. Блюменталь, який є співавтором законопроєкту, повідомив, що планує обговорити з Тюном остаточну підготовку документа та терміни його розгляду, а також визначення нового головного спонсора після смерті Грема.

Законопроєкт надасть Трампу можливість запроваджувати високі мита на імпорт в країн, які купують російську нафту, природний газ і уран, з метою посилення економічного тиску на РФ у зв’язку з війною проти Украни.