Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава може долучитися до Антибалістичної коаліції на підтримку України, якщо польські оборонні компанії запропонують відповідні виробничі можливості. Про це повідомляє Кореспондент.

Туск пояснив, що Антибалістична коаліція має насамперед промисловий характер і об’єднує компанії з різних країн, які готові долучитися до виробництва та постачання засобів протиракетної оборони для України.

“Якщо з боку польських компаній буде готова промислова пропозиція, ми приєднаємося до цієї коаліції”, – зазначив він.

Нині польські підприємства оборонного сектору аналізують власні можливості щодо участі. За словами прем’єра, ця коаліція залишається відкритою для нових учасників.