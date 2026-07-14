Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки (№0340), повідомили у парламенті у вівторок, пише УНН.

За проголосували 236 народних депутатів.

Мета закону – завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві.

Угода, як очікується, сприятиме розвитку двостороннього співробітництва, відкриє можливості для українського бізнесу, розширить ринки збуту, а також надасть можливість розвивати й модернізувати власне виробництво.

Уряд підтримав ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

07.05.24, 13:23 • 20089 переглядiв

Уряд затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною ще на початку лютого 2022 року.

Ключовою позицією домовленості тоді у Мінекономіки називали встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, які експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій, як тоді очікувалося, будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита.

Завдяки встановленню 0% мита на постачання Туреччиною зернових Україна, як очікувалося, отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угодою, як вказувалося, передбачається повне скасування турецьких мит на промислову продукцію.

Для забезпечення розвитку вітчизняної металургії Україна, як повідомлялося, залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту. У той же час, Туреччина відкриває внутрішній ринок для нашого металу. По 510 з 840 металургійних товарів, як передбачалося, встановлюється нульове мито. Ще на 130 встановлено часткове зменшення мита, що дає нам переваги у порівнянні з російським металом. Для 167 товарів металургії, за повідомленням, мають надаватися квоти щонайменше на 411 тисяч тонн.

Окрім того, Україна, як передбачалося, зберігає дію мит на вживані автомобілі і секонд-хенд і встановлює три- і пʼятирічні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби і продукцію легкої промисловості.

Також вироблений з турецької сировини товар після активування угоди, як вказувалося, буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн, відповідно до сертифікату EUR1.