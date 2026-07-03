Син колишнього президента США Гантер Байден іронічно заявив, що номінує президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру через його неодноразові заяви про завершення війни з Іраном.

Відповідний допис Гантер Байден опублікував у соцмережі X, передає ZN.ua.

«Я офіційно висуваю Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Жоден президент в історії не завершував одну й ту саму війну стільки разів», — написав він.

Байден іронічно додав, що, за підрахунками CNN, Трамп уже щонайменше 38 разів оголошував про завершення війни з Іраном.

«Наш дорогий лідер завершив війну з Іраном щонайменше 38 разів. Жоден президент раніше такого не робив. І він ще далеко не закінчив її завершувати. Це рекорд, який вартий уваги Нобелівського комітету», — зазначив він.

Гантер Байден також висміяв риторику Трампа, використавши у кінці допису фразу, яку постійно вживає Дональд Трамп: «дякую за увагу до цього питання».

Тема Нобелівської премії миру є одним із лейтмотивів президентства Трампа. Він не приховує бажання отримати цю відзнаку, наголошуючи на своїй ролі у врегулюванні міжнародних конфліктів. Втім Нобелівський комітет досі не оцінив миротворчої діяльності американського президента.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку цього року Трамп заявив, що забере Гренландію, бо йому не дали Нобелівську премію миру