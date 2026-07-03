У середу майора ВПС США заарештували на сходах Капітолію США після виступу з промовою, в якій він закликав до імпічменту та усунення президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляє CNN.

Арешт Джейсона Вотсона відбувся після його виступу на прес-конференції, організованій Removal Coalition, повідомила громадська активістська група. Під час прес-конференції Вотсон назвав себе військовослужбовцем дійсної служби та був одягнений у військову форму. На заході також був присутній представник Демократичної партії з Техасу Ел Грін.

Поліція Капітолію США, яка підтвердила арешт, заявила, що представники громадськості не можуть проводити демонстрації на сходах Палати представників, якщо їх не супроводжує член Конгресу.

Вотсона «супроводжував» до сходів член Конгресу, який «покинув територію», перш ніж поліція дала Вотсону «законний наказ припинити незаконну демонстрацію, інакше його заарештують», йдеться у заяві поліції.

«Чоловік відмовився виконувати наші законні накази, а потім був заарештований за статтею 22-1307 «Скупчення, перешкоджання та незручності», – додала поліція Капітолію США, зазначивши, що на території Капітолію є й інші місця, де дозволені демонстрації.

У вівторок посадовець вищого суду округу Колумбія повідомив CNN, що Вотсона звільняють, і можлива справа проти нього не буде порушена. Генеральний прокурор округу Колумбія, який би вирішив не висувати Вотсону звинувачення, не одразу відповів на запит про коментар.

Під час своєї промови Вотсон розкритикував нещодавні військові дії адміністрації Трампа у Венесуелі та Ірані, а також репресії Трампа щодо імміграційного контролю, стверджуючи, що це порушує численні конституційні положення.

«За це президента та віце-президента мають бути імпічментовані, засуджені та усунені», – сказав Вотсон. Наразі невідомо, чи має Вотсон юридичного представника.

Публічна незгода серед військовослужбовців, що перебувають на дійсній службі, є рідкістю, оскільки військовослужбовці зобов’язані виконувати накази відповідно до Єдиного кодексу військової юстиції, який криміналізує зневажливі слова проти президента, віце-президента, Конгресу та інших високопосадовців згідно зі статтею 88. Військовослужбовцям також заборонено носити форму під час участі в політичних мітингах.

Джесіка Денсон, засновниця Removal Coalition, яка організувала прес-конференцію, сказала, що Вотсон зв’язався з ними електронною поштою та зрозумів потенційні наслідки своїх дій.

«Ми почали розмовляти та дуже серйозно поставилися до цього бажання, щоб він заявив про свою позицію, і подумали про найкращий спосіб зробити його жертву вартою того», – сказала вона.

Пізніше Грін опублікував відео в соціальних мережах, в якому вихваляв дії Вотсона.

«Я щойно покинув територію Капітолію і був там, щоб побачити, як майор армії Сполучених Штатів схиляє дугу морального всесвіту до справедливості», – сказав Грін. Він додав, що Вотсон «виступав за імпічмент президента», перш ніж його заарештували та забрали.