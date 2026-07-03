Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.

У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.

Про це ввечері 2 липня повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Інше ТВ.

«Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.

Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.

Показова деталь: під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.

Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом. Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв’язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін», – зазначив Генпрокурор.

Руслан Кравченко зауважив, що під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

«У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник.

Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження.

Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих», – акцентував Генпрокурор.

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