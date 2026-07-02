22–23 червня 2026 року в Гаазі (Королівство Нідерланди) відбулося перше засідання Підготовчого комітету Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це повідомило Міністерство юстиції України, передає Інше ТВ.

Підготовчий комітет був сформований на підставі Резолюції Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2026)2 від 25 лютого 2026 року. Його головним завданням є підготовка пропозицій і практичних умов для створення та подальшого офіційного запуску Міжнародної компенсаційної комісії для України.

У першому засіданні взяли участь делегації з понад 50 держав. До складу української делегації увійшли, зокрема, представники Міністерства юстиції України.

Протягом двох днів учасники засідання обговорили та ухвалили рішення щодо ключових процедурних аспектів функціонування майбутньої Міжнародної компенсаційної комісії для України. Серед питань порядку денного були:

– затвердження регламенту роботи Підготовчого комітету;

– обрання керівництва Комітету;

– затвердження подальшого плану дій та визначення формату залучення громадських організацій до процесу створення і запуску Комісії;

– обговорення проєкту регламенту Асамблеї Комісії;

– початок розгляду правил і положень щодо обрання Виконавчого директора Комісії, а також формування складу Фінансового комітету.

Україна спільно з міжнародними партнерами продовжує послідовну роботу над створенням всеосяжного компенсаційного механізму, який має забезпечити невідворотність відповідальності за збитки, втрати та шкоду, завдані агресією Російської Федерації проти України.

Друге засідання Підготовчого комітету заплановано на найближчі місяці.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року в Гаазі відбулася дипломатична конференція, під час якої було ухвалено Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Станом на сьогодні Конвенцію підписали 39 держав і Європейський Союз. Сім підписантів, зокрема Україна, вже надали згоду на її обов’язковість. Конвенція набере чинності після надання такої згоди ще 18 підписантами та забезпечення належного фінансування.

Міжнародна комісія з розгляду заяв для України стане другим ключовим елементом міжнародного компенсаційного механізму після Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Вона функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у межах інституційних рамок Ради Європи та ухвалюватиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями російської федерації проти України.

Наразі подання заяв здійснюється до Реєстру збитків. Після створення Комісії функції Реєстру збитків, включно з організацією прийому заяв, буде передано їй.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України