ЄС вперше продовжує свої економічні санкції проти росії не просто на шість, а на дванадцять місяців. Глави держав та урядів країн-членів ухвалили таке рішення під час свого саміту в Брюсселі.

Про це оголосила речниця президента Євроради Антоніу Кошти після консультацій з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Die Zeit, пише УНН.

Економічні санкції ЄС проти росії, запроваджені через її агресивну війну проти України, включають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетичний сектор, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

До них, як зазначається, належать, наприклад, заборона на імпорт російської нафти морем та відключення кількох російських банків від системи фінансових комунікацій SWIFT.