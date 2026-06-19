До довічного ув’язнення з конфіскацією майна засуджено військовослужбовця, який на замовлення рф убив у центрі Одеси відомого активіста.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси військовослужбовця визнано винним у вбивстві відомого одеського активіста та засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено військового звання «старший лейтенант».

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що чоловік скоїв злочин на замовлення куратора, пов’язаного зі спецслужбами рф.

14 березня 2025 року в центрі Одеси засуджений двічі вистрелив у 31-річного активіста, після чого здійснив контрольний постріл впритул. Потерпілий загинув на місці.

Прокурори довели, що наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю працевлаштування в правоохоронному органі за умови виконання «перевірочного завдання» – убивства незнайомої йому людини. Погодившись на злочин заради обіцяного кар’єрного просування, чоловік самовільно залишив військову частину та прибув до Одеси, де орендував квартири, незаконно придбав зброю й боєприпаси та тривалий час стежив за потерпілим.

Після вбивства засуджений зв’язався з куратором, однак той заявив, що нібито було ліквідовано «не ту особу», та наказав йому переховуватися в орендованій квартирі, придбати новий мобільний телефон і чекати подальших вказівок.

Намагаючись приховати зв’язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефону до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали в одній з орендованих квартир.

Розслідування щодо замовника, який діяв в інтересах спецслужб рф, триває в окремому кримінальному провадженні.