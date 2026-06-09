Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Андрій Мотовиловець із літа 2025 року орендує 180-метрову квартиру в історичному центрі Києва у компанії, що належить майстрині з нарощування вій із Броварів. Фірма придбала помешкання орієнтовною вартістю у 14 мільйонів гривень через місяць після створення і здала його нардепу за ціною, суттєво нижчою за ринкову. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

За даними журналістів, квартира оформлена на ТОВ “ХАЙБІЛД-ІН”. Цю компанію було створено у березні 2025 року. Уже за місяць після реєстрації вона придбала просторе помешкання в історичному центрі Києва за приблизно 14 мільйонів гривень. Актив був першим і залишився єдиним у власності “ХАЙБІЛД-ІН”. Невдовзі після купівлі житла його почав винаймати Мотовиловець, який уклав договір оренди на сім років.

будинок, у якому орендує житло Мотовиловець

Власницею і директоркою компанії “ХАЙБІЛД-ІН” є Людмила Кубанських. З її соцмереж вбачається, що жінка займається нарощуванням вій у Броварах. Під час візиту до Кубанських під виглядом клієнтів журналісти з’ясували, що жінка навіть не знає, чим займається фірма, яку на неї оформили.

журналісти у кабінеті beauty-майстрині з Броварів

Спершу Кубанських заявила, що “ХАЙБІЛД-ІН” нібито займається металочерепицею, однак пояснити деталі роботи компанії не змогла. Згодом до розмови долучився її чоловік. Він повідомив журналістам, що дружина фактично не веде бізнес самостійно, а лише підписує документи за дорученням інших осіб. Також чоловік визнав, що його дружина є директоркою “ХАЙБІЛД-ІН” лише на папері.

чоловік Людмили Кубанських

Журналістам також вдалося зʼясувати, що попереднім власником квартири було ТОВ “БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ”. Ця компанія інвестує в новобудови в Києві, і майже всі об’єкти, оформлені на цю компанію, знаходяться в житлових комплексах, що зводилися структурами, пов’язаними з нардепом від нині забороненої “ОПЗЖ” Вадимом Столаром. Зокрема, йдеться про квартири в ЖК “Manhattan City”, “Poetica” та “Французький квартал-2”.

ЖК “Manhattan City”

Квартира поблизу Золотих воріт у майже сторічному будинку, де нині проживає Мотовиловець, була єдиною подібною інвестицією компанії, що може свідчити про її винятковий статус.

Журналісти звернулися до згаданих компаній і нардепа задля отримання офіційних коментарів. “ХАЙБІЛД-ІН” та “БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ” заборонили згадувати їх у сюжеті. Сам же Мотовиловець заявив, що фіктивність чи не фіктивність суб’єкта господарювання є фактом, який не може стверджуватися лише за наявності інформації щодо професії людини.

відповідь Мотовиловця

Також народний обранець додав, що він не знайомий із власниками компаній, які згадуються у запиті, не має і ніколи не мав із ними бізнесових відносин, не брав участі у придбанні, продажу чи будь-яких інших операціях щодо цієї нерухомості.

Цікаво також, що у своїй відповіді Мотовиловець не розкрив розмір орендної плати, заявивши, що не може її повідомити. Водночас, за даними журналістів, на момент початку оренди вартість становила близько тисячі доларів на місяць, що орієнтовно втричі нижче за ринкову ціну аналогічного житла в цьому районі Києва.

Вадим Столар, обраний в парламент від нині забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя”, є одним з найбільш скандальних і неоднозначних народних депутатів. Ще до початку повномасштабного вторгнення, за даними журналістів, він виїхав з України. В подальшому “Українська правда” знайшла нардепа на Лазуровому узбережжі Франції, де, за інформацією видання, той орендував маєток. В подальшому, на тлі чуток про можливу втрату мандату, Столар повернувся до України. Але не лише не втратив статус народного депутата, але й, схоже, отримав своєрідний “імунітет”, який, на відміну від багатьох інших народних обранців, дозволяв йому безперешкодно перетинати кордон, масштабуючи бізнес за кордоном. З ім’ям Столара пов’язано чимало корупційних скандалів, зокрема у сфері будівництва в Києві.